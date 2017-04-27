Участники летней сессии ПА ОБСЕ в Минске могут затронуть ситуацию на Украине - вице-спикер Палаты представителей Белоруссии

Урегулирование ситуации на Украине может быть включено в повестку дня летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата белорусского парламента) Болеслав Пирштук.

"Есть интересные мысли - параллельно с основной повесткой на нашей площадке провести дополнительные мероприятия по этой тематике (теме урегулирования ситуации на юго-востоке Украины - ИФ). Мы сейчас обсуждаем в деталях, каким образом с учетом этого усилить основную повестку дня сессии", - цитирует госагенство "БелТА" Б.Пирштука.

"Я пока не готов называть конкретные мероприятия, которые будут проходить, но мы над этой темой думаем", - сказал парламентарий, добавив, что данный вопрос поднимался на заседании Бюро ПА ОБСЕ, который прошел в Копенгагене на этой неделе.

Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля.