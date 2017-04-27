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СНГ 27.04.2017 20:14

Участники летней сессии ПА ОБСЕ в Минске могут затронуть ситуацию на Украине - вице-спикер Палаты представителей Белоруссии

Урегулирование ситуации на Украине может быть включено в повестку дня летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата белорусского парламента) Болеслав Пирштук.

"Есть интересные мысли - параллельно с основной повесткой на нашей площадке провести дополнительные мероприятия по этой тематике (теме урегулирования ситуации на юго-востоке Украины - ИФ). Мы сейчас обсуждаем в деталях, каким образом с учетом этого усилить основную повестку дня сессии", - цитирует госагенство "БелТА" Б.Пирштука.

"Я пока не готов называть конкретные мероприятия, которые будут проходить, но мы над этой темой думаем", - сказал парламентарий, добавив, что данный вопрос поднимался на заседании Бюро ПА ОБСЕ, который прошел в Копенгагене на этой неделе.

Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПА/ОБСЕ, СЕССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]