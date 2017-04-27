Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*

1 мая в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Ученые – детям» в Союзе писателей Азербайджана пройдет встреча учащихся школ и студентов вузов с представителями творческой общественности, посвященная 95-летию со дня рождения советского и российского писателя-фантаста Евгения Войскунского.

Начало – в 11:00 часов.

5 мая в школе-лицее № 6 города Баку состоится встреча с председателем Московского отделения Союза писателей Азербайджана Тофигом Меликли.

Начало – в 11:00 часов.

6 мая в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Национальном музее истории Азербайджана пройдет лекторий на тему «Единая дорога к победе», посвящённый 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начало – в 11:00 часов.

8 мая, накануне Дня Победы, в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится встреча молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и членами общественного объединения жителей блокадного Ленинграда. Детский театр-студия «Гюнай» покажет литературно-музыкальную композицию, посвященную Великой Отечественной войне.

Начало – в 16:00 часов.

11 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится открытие фотовыставки, посвящённой Победе в Великой Отечественной войне.

11 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдет встреча с членами азербайджанской команды, направляющейся на Третьи Всемирные Игры юных соотечественников (город Казань, 14 – 20 мая).

12 мая в школе № 46 города Баку и 13 мая в Классической гимназии № 160 города Баку пройдут заключительные туры IX республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся школ с русским и азербайджанским языками обучения.

15 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню семьи.

Начало – в 16:00 часов.

17 мая в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве в Национальном музее истории Азербайджана пройдет лекторий на тему «Русская гравюра в собрании Азербайджанского национального музея искусств».

Начало – в 11:00 часов.

18 мая в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Педагогическое наследие и вопросы современности» в Институте философии Национальной академии наук Азербайджана состоится расширенное заседание Учебно-методического центра русского языка РИКЦ, посвященное научным исследованиям в области истории педагогики России и Азербайджана.

Начало – в 15:00 часов.

22 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках проекта «Кино для всех» состоится показ художественного фильма азербайджанского режиссера Рафика Алиева «Урок».

Мероприятие организовано совместно с Русской общиной Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

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23 мая в Национальной библиотеке имени

М.Ф. Ахундова пройдет круглый стол о русской литературе «Летние чтения».

Начало – в 15:00 часов.

24 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдет встреча с членами азербайджанской команды, принимавшей участие в Третьих Всемирные Играх юных соотечественников (город Казань, 14 – 20 мая).

25 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится очередной семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ. Тема семинара - «Развитие творческих речевых умений и эстетического мировоззрения учащихся в урочной и внеурочной деятельности».

Начало – в 15:00 часов.

26 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится творческая встреча с поэтессой, художницей, членом Союза писателей и Союза художников Азербайджана, членом Союза писателей России Валентиной Эфендиевой.

Мероприятие посвящено Дню Республики.

Начало – в 16:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).