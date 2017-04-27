СК PASHA Sigorta сохранила в I квартале лидерство в Азербайджане по премиям, Ateshgah Heyat Sigorta – по выплатам

Страховая компания «PASHA Sigorta» сохранила лидерство среди страховых компаний, действующих в Азербайджане, по сбору премий в январе-марте 2017 года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий «PASHA Sigorta» в отчетном периоде составил 49 млн 697,404 тыс. манатов или 33% всех взносов страховщиков за январь-февраль 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-марта также вошли: «PASHA Heyat Sigorta» (32 млн 98,79 тыс. манатов), «Ateshgah Heyat» (8 млн 205,503 тыс. манатов), «Азерсыгорта» (7 млн 751,674 тыс. манатов), «Ateshgah» (7 млн 370,533 тыс. манатов).

Среди страховых компаний в январе-марте 2017 года наибольший объем выплат произвела «Ateshgah Heyat Sigorta», чьи возмещения составили 20 млн 574,088 тыс. манатов или 34,1% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-марта также вошли: «PASHA Sigorta» (9 млн 121,751 тыс. манатов), «PASHA Heyat Sigorta» (7 млн 755,289 тыс. манатов), «Ateshgah» (3 млн 666,072 тыс. манатов), «Qala Heyat Sigorta» (3 млн 458,88 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2017 года составили 150,682 млн манатов, выплаты – 60,292 млн манатов.

А.Ахундов