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Внешняя политика 27.04.2017 18:20

Глава Минобороны Азербайджана назвал военное сотрудничество между Анкарой и Баку устойчивым

Военное сотрудничество между Анкарой и Баку устойчивое, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов принял в четверг в Баку Главнокомандующего жандармерией Турции генерала армии Яшара Гюреля.

«Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на стратегическом партнерстве и братских отношениях, постоянно развивается, и эти связи являются устойчивыми»,- сказал З.Гасанов в ходе встречи.

В ходе встречи азербайджанский министр коснулся вопросов военно-политической ситуации в регионе. З.Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой для региональной стабильности и требует скорейшего решения в рамках норм и принципов международного права.

В свою очередь, Я.Гюрел отметил, что Турция является важным партнером Азербайджана.

Собеседники обменялись мнениями по перспективам развития связей между военными структурами Азербайджана и Турции, направлениям сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, подготовке совместных планов, проведению совместных учений.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]