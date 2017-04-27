Глава Минобороны Азербайджана назвал военное сотрудничество между Анкарой и Баку устойчивым

Военное сотрудничество между Анкарой и Баку устойчивое, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
З.Гасанов принял в четверг в Баку Главнокомандующего жандармерией Турции генерала армии Яшара Гюреля.
«Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на стратегическом партнерстве и братских отношениях, постоянно развивается, и эти связи являются устойчивыми»,- сказал З.Гасанов в ходе встречи.
В ходе встречи азербайджанский министр коснулся вопросов военно-политической ситуации в регионе. З.Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой для региональной стабильности и требует скорейшего решения в рамках норм и принципов международного права.
В свою очередь, Я.Гюрел отметил, что Турция является важным партнером Азербайджана.
Собеседники обменялись мнениями по перспективам развития связей между военными структурами Азербайджана и Турции, направлениям сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, подготовке совместных планов, проведению совместных учений.
Ф.Исазаде
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