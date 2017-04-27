В Минтрансе Турции полагают, что крушение военного корабля из РФ близ Босфора могло произойти из-за сильного тумана

В министерстве транспорта Турецкой республики заявляют, что причиной крушения российского военного корабля "Лиман" в международных водах Черного моря вблизи входа в Босфор мог стать сильный туман.

"Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном в международных водах вблизи турецкого побережья Черного моря недалеко от города Кильос в Стамбульском округе. Причиной столкновения предварительно стал сильный туман, в результате которого суда столкнулись частями, расположенными ниже ватерлинии", - сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе Турции в четверг.

"Предварительно, затонувший корабль ушел на дно в 18 милях к северу от города Кильос в международных водах Черного моря", - сказал агентству представитель министерства.

Он отметил, что турецкие власти пока не получали запроса от российской стороны в оказании помощи по подъему корабля или отдельного оборудования.

"Пока вопрос о подъеме оборудования либо же корабля целиком не обсуждался, запроса от российской стороны не поступало", - сказал собеседник агентства.