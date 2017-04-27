В МИД РФ назвали политизированным решение французского суда, освободившего из-под стражи лидера косовских боевиков Харадиная

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с председателем правительства Республики Сербии Александром Вучичем состоялся в четверг по инициативе сербской стороны, сообщил МИД РФ.

"С.Лавров подчеркнул, что Россия разделяет глубокую озабоченность Сербии в связи с явно политизированным решением французского суда, который 27 апреля объявил об освобождении из-под стражи печально известного лидера косовских боевиков Рамуша Харадиная, тем самым проигнорировав запрос Белграда, сделанный через Интерпол", - говорится в сообщении.

В связи с этим на Смоленской площади заявили: "Считаем, что все косовские политики, замешанные в совершении военных преступлений, должны понести заслуженное наказание, независимо от постов, которые они сейчас занимают".

"Проявление Парижем двойных стандартов является наглядной иллюстрацией попустительства перед лицом все более агрессивного курса на реализацию проекта "Великой Албании", чреватого разрушением хрупкой стабильности и рецидивом кровавого конфликта на Балканах", - отмечается в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ сообщили, что "в ходе беседы подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление и развитие стратегического партнерства между Россией и Сербией, плотное взаимодействие в реализации совместных проектов".

Один из бывших полевых командиров так называемой Освободительной армии Косово Рамуш Харадинай был задержан в начале января в аэропорту Мюлуз-Фрайбург-Базель, который расположен во Франции. Задержание было проведено в соответствии с ордером, направленным в Интерпол властями Сербии, которые обвиняют Р.Харадиная в совершении военных преступлений против сербов в период конфликта в Косово в 1998-1999 гг. Белград потребовал от Франции выдать Р.Харадиная сербским властям для дальнейшего суда.

Однако, как сообщалось, суд французского города Кольмара в четверг отверг запрос Сербии на выдачу Р.Харадиная и освободил его в зале суда.

В Белграде остро отреагировали на это решение французского суда.

Посол Сербии в Париже будет отозван в Белград для консультаций. Кроме того, Франции будет направлена нота протеста в связи с решением французского суда отклонить запрос Сербии на экстрадицию Р.Харадиная, сообщил сербский телерадиоканал РТС. Сербский премьер Александр Вучич заявил, что правительство Сербии считает решение французского суда позорным, скандальным, противоправным и абсолютно несправедливым, отмечает РТС.