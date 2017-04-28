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Бизнес и законодательство 28.04.2017 08:47

ЦБ Азербайджана признал несостоявшимся тендер на закупку системы для счета и сортировки монет

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) признал несостоявшимся тендер на закупку системы для счета и сортировки монет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Тендерная комиссия признала тендер несостоявшимся согласно статье 11.1 закона "О госзакупках" (число участников оказалось менее трех)", - отметили в банке.

Как сообщалось ранее, срок предоставления предложений по тендеру истек 24 апреля.

А.Азизов

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, ТЕНДЕР, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]