ЦБ Азербайджана признал несостоявшимся тендер на закупку системы для счета и сортировки монет

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) признал несостоявшимся тендер на закупку системы для счета и сортировки монет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Тендерная комиссия признала тендер несостоявшимся согласно статье 11.1 закона "О госзакупках" (число участников оказалось менее трех)", - отметили в банке.

Как сообщалось ранее, срок предоставления предложений по тендеру истек 24 апреля.

А.Азизов