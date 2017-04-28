ЦБ Азербайджана признал несостоявшимся тендер на закупку системы для счета и сортировки монет

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) признал несостоявшимся тендер на закупку системы для счета и сортировки монет, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Тендерная комиссия признала тендер несостоявшимся согласно статье 11.1 закона "О госзакупках" (число участников оказалось менее трех)", - отметили в банке.
Как сообщалось ранее, срок предоставления предложений по тендеру истек 24 апреля.
А.Азизов
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