На Мальте соберется неформальный Совет министров иностранных дел ЕС

На неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза ("Гимних") в столице Мальты Валлетте в пятницу главы МИД стран ЕС обсудят актуальные международные события, сообщило мальтийское председательство Евросоюза на своем сайте.

Этой проблематике будет посвящено утреннее неформальное заседание Совета министров ЕС.

Во второй половине дня дискуссия продолжится с участием министров иностранных дел стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Как отмечается в коммюнике мальтийского председательства, будут обсуждаться вопросы, "представляющие общий интерес".

Неформальные встречи министров иностранных дел ЕС проводятся каждые полгода в столице государства-члена, председательствующего в Совете Европейского союза.

На встречах "Гимних" не бывает жестких повесток дня, министры могут обсуждать любые темы, однако страна-председатель Совета ЕС вместе с Европейской внешнеполитической службой определяет круг основных вопросов, по которым предполагается провести обязательные дискуссии.

Как сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник, министры, скорее всего, в очередной раз не обойдут своим вниманием Сирию, Ливию, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину, проблематику миграции. Однако, по его словам, повестка таких встреч "способна включать любые вопросы, но все предположения на эту тему были бы спекуляциями". "Председатель Совета ЕС объявил об этом столько, сколько счел нужным, это он хозяин встречи", - добавил собеседник агентства.

На вопрос, будет ли глава дипломатии ЕС Федерика Могерини информировать министров о своем визите в Москву 24 апреля, источник ответил: "Возможно, почему нет? Это встреча с широкой повесткой по наиболее актуальным темам".

Как принято на таких встречах, никаких официальных резолюций не ожидается. По ее итогам состоится пресс-конференция.

Подобные совещания носят название "Гимних" по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии.