Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 12° 19° 30 Апр 12° 22° 1 Май 14° 24°

Дальнее зарубежье 28.04.2017 09:19

Заседание СБ ООН по КНДР под председательством Тиллерсона откроется в Нью-Йорке

Заседание Совета Безопасности ООН по КНДР на уровне глав МИД, в ходе которого, возможно, будут обсуждаться новые санкции в отношении Пхеньяна, как ожидается, откроется в 10 утра в Нью-Йорке (18:00 ).

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет председательствовать на заседании, так как его страна в апреле является председателем СБ ООН. Данная встреча созвана по инициативе Вашингтона. Россию на заседании будет представлять замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Министерская встреча пройдет на фоне усугубившегося кризиса вокруг Корейского полуострова после того, как КНДР провела несколько ракетных испытаний, а также появлением информации о готовящемся новом ядерном испытанием в нарушение резолюций СБ ООН.

В американской столице убеждены, что министерская встреча даст возможность членам СБ продемонстрировать Северной Корее " решимость реагировать на дальнейшие провокации введением новых соответствующих мер".

За два дня до встречи в госдепартаменте США заявили, что "КНДР представляет собой одну из серьезных угроз международному миру и безопасности из-за разработки ядерного оружия, баллистических ракет, другого оружия массового поражения и другой запрещенной деятельности".

Кроме того, в минувшую среду для сенаторов США был проведен специальный закрытый брифинг в Белом доме по проблеме КНДР. Так как формат такого брифинга для ста сенаторов не свойственен для рутинной политики в США, это дало основания для домыслов СМИ и экспертов о том, что США могут готовиться к военным мерам против КНДР.

Между тем, в тот же день было распространено совместное заявление Пентагона, госдепартамента и национальной разведки США, в котором выражалась готовность урегулировать проблему КНДР дипломатическими мерами.

"США выступают за стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы по-прежнему открыты для переговоров для достижения этой цели", - говорится в совместном заявлении.

"Тем не менее, мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников", - подчеркивается в документе.

В нем также содержится призыв к международному сообществу оказать давление на КНДР, а также отмечается, что США такое давление намерены осуществлять.

"Подход президента (США Дональда Трампа) предполагает давление на Северную Корею с целью свертывания ее ядерных баллистических ракет и программы (ядерного) распространения с помощью ужесточения экономических санкций и дипломатических усилий с нашими союзниками и региональными партнерами", - говорится в заявлении.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым возобновить шестисторонние переговоры относительно ситуации на Корейском полуострове при участии России, США, КНДР, Южной Кореи, Китая и Японии.

"Мы затронули ситуацию на Корейском полуострове, которая, к нашему с премьер-министром сожалению, серьезно деградировала", - сказал В.Путин накануне по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров", - отметил президент.

В.Путин и С.Абэ обратились ко всем государствам, вовлеченным в региональные дела Корейского полуострова, воздержаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному конструктивному диалогу

В Москве также выступают резко против силового решения "корейской проблемы", опасаясь, что это может привести к глобальной катастрофе.

"Не надо быть большим экспертом, чтобы понять: силовой сценарий решения ситуации на Корейском полуострове станет колоссальной, глобальной катастрофой. Во всех измерениях", - заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в Москве, отвечая на вопрос о возможных последствиях реализации планов США по отношению к КНДР.

Комментируя позицию Вашингтона в отношении КНДР, официальный представитель МИД РФ отметила: "Мы считаем деструктивной политику давления".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СОВБЕЗ, КНДР, ТИЛЛЕРСОН


Похожие новости


СБ ООН осудил атаку террористов на храмы в Египте, призвал все страны сотрудничать с Каиром для наказания виновных Боливия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Сирии Глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет председательствовать на заседании СБ ООН по Сомали и Южному Судану Члены Совбеза ООН выразили соболезнование в связи с кончиной Виталия Чуркина Генсек ООН призвал реформировать Совет Безопасности Экстренное заседание Совбеза ООН по ядерному испытанию КНДР состоится в пятницу вечером - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]