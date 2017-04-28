Заседание СБ ООН по КНДР под председательством Тиллерсона откроется в Нью-Йорке

Заседание Совета Безопасности ООН по КНДР на уровне глав МИД, в ходе которого, возможно, будут обсуждаться новые санкции в отношении Пхеньяна, как ожидается, откроется в 10 утра в Нью-Йорке (18:00 ).

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет председательствовать на заседании, так как его страна в апреле является председателем СБ ООН. Данная встреча созвана по инициативе Вашингтона. Россию на заседании будет представлять замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Министерская встреча пройдет на фоне усугубившегося кризиса вокруг Корейского полуострова после того, как КНДР провела несколько ракетных испытаний, а также появлением информации о готовящемся новом ядерном испытанием в нарушение резолюций СБ ООН.

В американской столице убеждены, что министерская встреча даст возможность членам СБ продемонстрировать Северной Корее " решимость реагировать на дальнейшие провокации введением новых соответствующих мер".

За два дня до встречи в госдепартаменте США заявили, что "КНДР представляет собой одну из серьезных угроз международному миру и безопасности из-за разработки ядерного оружия, баллистических ракет, другого оружия массового поражения и другой запрещенной деятельности".

Кроме того, в минувшую среду для сенаторов США был проведен специальный закрытый брифинг в Белом доме по проблеме КНДР. Так как формат такого брифинга для ста сенаторов не свойственен для рутинной политики в США, это дало основания для домыслов СМИ и экспертов о том, что США могут готовиться к военным мерам против КНДР.

Между тем, в тот же день было распространено совместное заявление Пентагона, госдепартамента и национальной разведки США, в котором выражалась готовность урегулировать проблему КНДР дипломатическими мерами.

"США выступают за стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы по-прежнему открыты для переговоров для достижения этой цели", - говорится в совместном заявлении.

"Тем не менее, мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников", - подчеркивается в документе.

В нем также содержится призыв к международному сообществу оказать давление на КНДР, а также отмечается, что США такое давление намерены осуществлять.

"Подход президента (США Дональда Трампа) предполагает давление на Северную Корею с целью свертывания ее ядерных баллистических ракет и программы (ядерного) распространения с помощью ужесточения экономических санкций и дипломатических усилий с нашими союзниками и региональными партнерами", - говорится в заявлении.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым возобновить шестисторонние переговоры относительно ситуации на Корейском полуострове при участии России, США, КНДР, Южной Кореи, Китая и Японии.

"Мы затронули ситуацию на Корейском полуострове, которая, к нашему с премьер-министром сожалению, серьезно деградировала", - сказал В.Путин накануне по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров", - отметил президент.

В.Путин и С.Абэ обратились ко всем государствам, вовлеченным в региональные дела Корейского полуострова, воздержаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному конструктивному диалогу

В Москве также выступают резко против силового решения "корейской проблемы", опасаясь, что это может привести к глобальной катастрофе.

"Не надо быть большим экспертом, чтобы понять: силовой сценарий решения ситуации на Корейском полуострове станет колоссальной, глобальной катастрофой. Во всех измерениях", - заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в Москве, отвечая на вопрос о возможных последствиях реализации планов США по отношению к КНДР.

Комментируя позицию Вашингтона в отношении КНДР, официальный представитель МИД РФ отметила: "Мы считаем деструктивной политику давления".