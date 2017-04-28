В Москве за 36 часов выпало почти 40% месячной нормы осадков

Прирост осадков в столице за неполные двое суток составил 17 мм, в том числе за прошедшую ночь - 7 мм, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро в пятницу.
"По предварительной оценке, за последние 36 часов в Москве выпало 39% месячной нормы осадков, которая в апреле насчитывает 44 мм", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что это данные базовой метеостанции на ВДНХ к 6:00 пятницы.
Как сообщает Гидрометцентр России, настоящие ливни обрушились на подмосковный Дмитров, за сутки там выпало 25 мм, за двое - 43 мм влаги. Это больше месячной нормы осадков, которая в апреле составляет для города 39 мм.
По прогнозу синоптиков, днем в пятницу дожди в Москве продолжатся, к вечеру прирост осадков может составить до 12 мм. Температура воздуха не превысит 9-11 градусов, порывы ветра могут достигать 7-12 м/с.
Ненастье и пасмурная погода в столичном регионе задержатся до утра субботы, но уже днем потеплеет до 20-22 градусов, выглянет солнце.
Городские службы из-за затяжных дождей уже вторые сутки работают в усиленном режиме. Для борьбы с последствиями непогоды организовано круглосуточное дежурство 390 бригад "Мосводостока".
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