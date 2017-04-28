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ТЭК 28.04.2017 08:55

Нефть дорожает в пятницу после падения накануне до минимума за месяц, Brent у $52

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу после очередного падения цен накануне, в результате которого она оказалась у минимума за месяц, пишет MarketWatch.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 повысилась на 48 центов (0,93%) - до $51,92 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 51 цент (1,04%) - до $49,48 за баррель.

В четверг торги завершились снижением котировок из-за возобновления добычи в Ливии: цена нефти Brent опустилась на 0,7%, до $51,44 за баррель, WTI - на 1,3%, до $48,97 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опасается сокращения предложения нефти в перспективе из-за низкой активности геологоразведки. Объем обнаруженных запасов нефти в 2016 году опустился до исторического минимума, поскольку компании продолжают сокращать расходы, сообщило МЭА в четверг.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг о наступлении позитивной тенденции в плане общемировых запасов нефти. По его словам, запасы топлива в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале-марте снизились на 39 млн баррелей - до среднего показателя за последние пять лет.

"Внимание рынка постепенно смещается от слежения за руками фокусников ОПЕК к добыче в США, которая фактически является главным фактором, определяющим предложение", - считают аналитики Commerzbank.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]