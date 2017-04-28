Азербайджан и Черногория подписали соглашение о реадмиссии

Правительства Азербайджана и Черногории подписали соглашение "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", отмечается в сообщении Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана.

Соглашение в Подгорице подписали глава ФМС Фирудин Набиев и глава МВД Черногории Мевлудин Нуходжич.

После подписания соглашения стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в сфере миграции.

А.Азизов