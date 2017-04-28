Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8566 RUR   0.0299 GBR   2.1909 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 12° 19° 30 Апр 12° 22° 1 Май 14° 24°

Внешняя политика 28.04.2017 08:56

Азербайджан и Черногория подписали соглашение о реадмиссии

Правительства Азербайджана и Черногории подписали соглашение "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", отмечается в сообщении Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана.

Соглашение в Подгорице подписали глава ФМС Фирудин Набиев и глава МВД Черногории Мевлудин Нуходжич.

После подписания соглашения стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества в сфере миграции.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕРНОГОРИЯ, РЕАДМИССИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан может выделить Черногории кредит в 175 млн евро для строительства моста через пролив Вериге Черногория заинтересована в расширении сотрудничества с SOCAR Азербайджан и Черногория намерены активизировать сотрудничество Азербайджан и Черногория подписали два соглашения о сотрудничестве Глава Азербайджана и премьер Черногории обсудили перспективы энергетического сотрудничества Посол Азербайджана обсудил с премьером Черногории реализацию совместных проектов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]