Глава Минэнерго Казахстана пообещал саудовскому коллеге выполнить обязательства перед ОПЕК в I полугодии

В Казахстане за январь-март 2017 года наблюдается незначительное превышение добычи нефти к ноябрю 2016 года, но страна предпринимает все усилия, чтобы выполнить обязательства перед ОПЕК, заявил глава Минэнерго республики.
"В ходе встречи министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал о том, что в январе Казахстан выполнил принятые обязательства перед ОПЕК. Добыча составила 1,673 тыс. баррелей в сутки, а за отчетный период январь-март 2017 года наблюдается незначительное превышение к ноябрю 2016 года", - говорится в сообщении, распространенном по итогам переговоров К.Бозумбаева с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом Аль-Фалехом.
"Вместе с тем Казахстан предпринимает все усилия по выполнению принятых обязательств по итогам первого полугодия 2017 года", - отмечается в сообщении.
Ранее К.Бозумбаев сообщал, что Казахстан значительно сократит добычу нефти в мае-июне 2017 года и, таким образом, выполнит обязательства перед ОПЕК по снижению добычи нефти в первом полугодии.
"Казахстан не брал на себя обязательства каждый месяц придерживаться какого-то объема добычи. Казахстан взял на себя обязательства в течение полугода - с 1 января по 1 июля - чтобы средняя добыча была не более 1,7 млн баррелей "минус" 20 тыс. в сутки", - отмечал К.Бозумбаев.
"В апреле ситуация чуть поменяется, в мае мы предполагаем, что значительно снизим добычу и в июне тоже предполагаем снижение. Все зависит от Карачаганака, Тенгиза и Кашагана", - сообщал министр.
К.Бозумбаев отмечал, что в связи с климатическими условиями летом добыча нефти в Казахстане снижается. План по выполнению обязательств перед ОПЕК был составлен с учетом погодных особенностей Казахстана. "Летом - с июня по август - обычно добыча значительно снижается. Когда мы принимали такое решение, мы эти факторы учитывали. Я думаю, что мы свои обязательства выполним. Казахстан будет стараться выполнять свои обязательства", - говорил глава Минэнерго.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Казахстан - на 20 тыс. баррелей в сутки. Данное соглашение может быть продлено еще на полгода.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что страны ОПЕК в январе-феврале 2017 года выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 98%, страны не-ОПЕК - на 37%.
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