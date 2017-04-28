Евро подешевел к манату до 1,8495 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 апреля сохранил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 апреля ЦБА определил 1,8495 манат/1EUR (27 апреля - 1,8566 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 апреля сохранил на уровне 0,0299 манат/1RUB.

Н.Аббасова