United договорилась о компенсации пассажиру, который силой был удален с рейса

Авиакомпания United сообщила, что договорилась о внесудебном урегулировании претензий со стороны врача Дэвида Дао, который был силой удален из самолета 9 апреля и получил травму.
Сумма, которая будет выплачена пассажиру, не сообщается.
United Airlines после громкого инцидента с пассажиром оказалась под мощным огнем критики и вынуждена была инициировать масштабные изменения в правилах своей работы.
В четверг авиакомпания опубликовала 11-страничный отчет о происшествии 9 апреля, в котором заключила, что инциденту способствовали многочисленные недостатки в организации работы с пассажирами, в обучении персонала, в работе других служб.
В связи с этим United Airlines решила повысить объемы компенсации при овербукинге до $10 тыс. в случае добровольного отказа пассажиров от места. Кроме того, теперь пассажиры будут сниматься с рейса с привлечением служб безопасности и правоохранительных органов только при наличии реальной угрозы безопасности полета.
Также United обещает без бюрократических проволочек выплачивать компенсацию за потерянный багаж.
Всего объявлено о десяти нововведениях, повышающих требования к персоналу авиакомпании и направленных на улучшение отношений с пассажирами.
United Airlines также решила привязать выплату вознаграждений руководству к удовлетворенности клиентов предоставленными услугами.
На следующей неделе глава главный исполнительный директор перевозчика Оскар Муньос даст показания в транспортном комитете Палаты представителей.
Кроме того, Муньос не займет должность председателя совета директоров United Airlines. Ранее планировалось, что это произойдет в 2018 году.
69-летнего доктора Дэвида Дао силой вытащили из салона самолета. Экипаж самолета United Airlines привлек службу безопасности из-за овербукинга - билетов на самолет было выписано больше, чем было мест в салоне. При этом авиакомпании нужно было посадить на рейс своих сотрудников, которые должны были выйти на работу в другом городе на следующий день. Сотрудники United Airlines попросили пассажиров уступить свои билеты в обмен на место на рейсе на следующий день, номер в гостинице и денежную компенсацию. После того, как добровольцев не нашлось, с помощью компьютера были выбраны четыре произвольных пассажиров, которые были обязаны покинуть рейс.
Д.Дао был одним из таких пассажиров, но отказался подчиниться, сославшись на то, что его тоже ждут работа и пациенты, после чего три охранника выволокли его силой. Инцидент был заснят двумя попутчиками на камеры телефонов, после чего видео разошлись по соцсетям и вызвали волну возмущений. На записи видно, как кричащего мужчину несут по самолету за руки и за ноги.
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