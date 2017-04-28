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Транспорт и связь 28.04.2017 09:55

Каспар ввел в строй после капремонта паром «Азербайджан»

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) завершило капитальный ремонт парома «Азербайджан», говорится в сообщении пароходства.

Ремонт судна осуществлялся около двух месяцев на Зыхском судоремонтном заводе.

«В ходе ремонтных работ была очищена и покрашена подводная часть корпуса парома, полностью отремонтированы рулевой механизм и вспомогательные установки, кингстонные ящики, клинкеты», - отмечается в информации.

Кроме того, отремонтирован аварийный дизельный генератор парома, водяной, масляный и топливный насосы различного назначения и их электродвигатели, оба главных двигателя судна, три вспомогательных двигателя вместе с генераторами.

Также заменены три насоса и воздушный компрессор, отрегулирована система автоматического управления оборудованием, отремонтированы каюты, очищены и покрашены надводная часть корпуса парома, вагонная и автомобильная палубы, дымовые трубы, тамбуры и выполнен ряд других работ.

Паром «Азербайджан» был построен в 1985 году. Длина судна составляет 154 метра, ширина – 18 метров, грузоподъемность – 2425 тонн.

На балансе Каспар имеется 13 паромов, из которых 7 рассчитаны на перевозку 28 вагонов, 6 – на перевозку 52-54 вагонов. Эти паромы задействованы в грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАРОМ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ВВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]