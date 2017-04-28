Каспар ввел в строй после капремонта паром «Азербайджан»

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (Каспар) завершило капитальный ремонт парома «Азербайджан», говорится в сообщении пароходства.
Ремонт судна осуществлялся около двух месяцев на Зыхском судоремонтном заводе.
«В ходе ремонтных работ была очищена и покрашена подводная часть корпуса парома, полностью отремонтированы рулевой механизм и вспомогательные установки, кингстонные ящики, клинкеты», - отмечается в информации.
Кроме того, отремонтирован аварийный дизельный генератор парома, водяной, масляный и топливный насосы различного назначения и их электродвигатели, оба главных двигателя судна, три вспомогательных двигателя вместе с генераторами.
Также заменены три насоса и воздушный компрессор, отрегулирована система автоматического управления оборудованием, отремонтированы каюты, очищены и покрашены надводная часть корпуса парома, вагонная и автомобильная палубы, дымовые трубы, тамбуры и выполнен ряд других работ.
Паром «Азербайджан» был построен в 1985 году. Длина судна составляет 154 метра, ширина – 18 метров, грузоподъемность – 2425 тонн.
На балансе Каспар имеется 13 паромов, из которых 7 рассчитаны на перевозку 28 вагонов, 6 – на перевозку 52-54 вагонов. Эти паромы задействованы в грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Н.Аббасова
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