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Дальнее зарубежье 28.04.2017 11:39

В беспорядках у здания парламента Македонии пострадали более ста человек

Не менее 100 человек, в том числе 22 полицейских и трое депутатов Народного собрания (парламента) Македонии, получили травмы во время беспорядков в здании парламента, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

Беспорядки произошли вечером в четверг и в ночь на пятницу, когда сторонники Демократической партии за македонское национальное единство ворвались в здание парламента, отреагировав таким образом на избрание на должность председателя парламента этнического албанца Талата Джафери.

По сообщению министерства внутренних дел Македонии, ситуацию у здания парламента удалось нормализовать - депутаты были выведены из здания, полиция применила силу против манифестантов, которые начали ставить палатки у парламента.

В настоящий момент вокруг здания парламента установлены металлические заграждения.

Ожидается, что позже в пятницу у президента Македонии Джордже Иванова состоится встреча лидеров всех парламентских партий. На ней планируется обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, БЕСПОРЯДКИ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]