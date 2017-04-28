В беспорядках у здания парламента Македонии пострадали более ста человек

Не менее 100 человек, в том числе 22 полицейских и трое депутатов Народного собрания (парламента) Македонии, получили травмы во время беспорядков в здании парламента, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

Беспорядки произошли вечером в четверг и в ночь на пятницу, когда сторонники Демократической партии за македонское национальное единство ворвались в здание парламента, отреагировав таким образом на избрание на должность председателя парламента этнического албанца Талата Джафери.

По сообщению министерства внутренних дел Македонии, ситуацию у здания парламента удалось нормализовать - депутаты были выведены из здания, полиция применила силу против манифестантов, которые начали ставить палатки у парламента.

В настоящий момент вокруг здания парламента установлены металлические заграждения.

Ожидается, что позже в пятницу у президента Македонии Джордже Иванова состоится встреча лидеров всех парламентских партий. На ней планируется обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.