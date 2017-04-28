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Дальнее зарубежье 28.04.2017 12:05

В штате Арканзас за восемь дней казнили уже четырех человек

Власти американского штата Арканзас за последние восемь дней привели в исполнение уже четвертый смертный приговор, сообщает Национальное общественное радио США.

Казненным стал 38-летний Кеннет Уильямс, приговоренный к смерти за убийство в 2008 году.

По данным радио, решение об ускорении процесса казней было принято в связи с истощением запасов мидазолама - вещества, которое используется в некоторых штатах США как один из компонентов смертельной инъекции.

Первоначально власти запланировали казнить за 11 дней восьмерых осужденных на смерть, но в итоге местные суды заблокировали приведение части приговоров в действие. Последние меры властей также вызвали немало критики со стороны наблюдателей.

Ранее на этой неделе в Арканзасе в один день казнили сразу двух человек - впервые с 2000 года.

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Тэги: США, АРКАНЗАС, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]