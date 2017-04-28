Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 12° 19° 30 Апр 12° 22° 1 Май 14° 24°

СНГ 28.04.2017 12:19

Учения "Си Бриз - 2017" пройдут в режиме "свободной игры"- зам главы ВМС Украины Неижпапа

Украинско-американские учения "Си Бриз - 2017" ("Sea Breeze-2017") пройдут по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО.

"Основной особенностью украинско-американских учений "Си Бриз - 2017" является изменение структуры штаба, который в этом году будет состоять из непосредственно руководства учений и отдельно штаба морского командования, разработанного по стандартам НАТО. Будет отличаться от предыдущих учений и метод их проведения - международные маневры будут проходить в режиме "free play" (свободная игра)", - цитирует пресс-центр руководителя рабочей группы по планированию учений от ВМС Украины заместителя командующего ВМС по боевой подготовке капитана 1 ранга Алексея Неижпапу.

Он добавил, что в ходе "Си Бриз - 2017" многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений , принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами. Это позволит провести апробацию способности перспективного штаба морского командования управлять силами в операциях по стандартам НАТО.

В предстоящих учениях кроме украинских и американских военных моряков, по плану, примут участие представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции , а также военнослужащие других воинских формирований Украины.

Учениям, которые пройдут в июле 2017 года в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря, будет предшествовать курсовая подготовка украинских военных моряков по разным направлениям с привлечением иностранных экспертов. Кроме того, будут проведены фазы планирования операций без задействования основных сил, что, в свою очередь, даст возможность нарастить способности штаба морского командования к проведению активной фазы международных маневров.

Украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом" между министерствами обороны США и Украины" от 1993 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВМС, УЧЕНИЯ, НАТО


Похожие новости


Порошенко назначил и.о.главой ВМС Украины Игоря Воронченко Украинские ВМС станут непобедимыми на Черном море - президент Порошенко Украинский и американский корабли отработали в Черном море взаимодействие по стандартам НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]