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Дальнее зарубежье 28.04.2017 12:43

Венгрия возвела вторую линию заграждения на границе с Сербией - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что строительство второй линии заграждения на границе с Сербией завершено.

"Это заграждение протяженностью 155 км и высотой в три метра может остановить любой поток людей", - сказал В.Орбан в эфире венгерского радио в пятницу.

Между тем, он добавил, что Евросоюз должен менее критично относиться к Турции, в частности, в вопросе урегулирования миграционного кризиса.

"Турция является членом НАТО, и поэтому она наш союзник. Следовательно, мы не должны относиться к Турции как к государству, которое не является нашим союзником, нам следует должным образом уважать турецкий народ и их президента", - отметил он.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, ГРАНИЦА, ЗАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]