Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал встречу главы МИД ФРГ Зигмара Габриеля с представителями израильских организаций, критикующих действия правительства, "противоречащей собственным интересам".

"Я считаю, что это в высшей степени противоречило их собственным интересам устраивать эту встречу в такой момент", - сказал Б. Нетаньяху в интервью немецкой газете "Бильд", имея в виду, что встреча З.Габриеля с представителями правозащитных организаций Израиля состоялась вскоре после дня памяти жертв Холокоста.

"В этот день мы поминаем жертв Холокоста и наших павших солдат", - пояснил израильский премьер.

Б.Нетаньяху также отметил, что пытался созвониться с З.Габриэлем после отмены встречи с ним, однако тот отклонил звонок.

"Я хотел позвонить министру Габриэлю, чтобы озвучить мою позицию и уладить ситуацию, однако он отклонил звонок", - пояснил Б.Нетаньяху.

"Моя позиция очень проста: я не встречаюсь с дипломатами зарубежных стран, которые приезжают в Израиль и встречаются с представителями организаций, называющих наших солдат военными преступниками", - подчеркнул израильский премьер.

Ранее стало известно, что Б.Нетаньяху отказался от намеченной на среду в Иерусалиме встречи с З.Габриэлем.

Причиной такого решения стало намерение З.Габриэля провести беседу с представителями израильского гражданского сообщества Breaking the Silence и организации B`Tselem, которые выступают против дальнейшего строительства еврейских поселений на палестинских территориях.