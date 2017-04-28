МБА распространил заявление в связи с попыткой суицида перед головным офисом банка

Пресс-служба Международного банка Азербайджана (МБА) распространила заявление в связи с попыткой суицида перед головным офисом банка в пятницу.
В пятницу утром гражданин Эмиль Алиев пытался покончить с собой перед головным офисом МБА. Э.Алиев заявил, что стал жертвой мошенничества. Прибывшие на место происшествия сотрудники Насиминского управления полиции провели профилактическую беседу с Э.Алиевым, после чего он отказался от своих намерений.
"Попытка суицида Э.Алиева не связана с деятельностью МБА. Его протест связан с деятельностью одного лица, который в свое время использовал Э.Алиева и взял деньги в банке и не погасил кредит", - отмечается в заявлении банка.
Лицо, которое совершило мошенничество против Э.Алиева, в настоящее время находится под арестом на основании обращения МБА в правоохранительные органы.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
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