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Внешняя политика 28.04.2017 11:50

Баку и Будапешт подчеркивают заинтересованность в углублении сотрудничества

Баку высоко оценивает позицию Будапешта по мирному урегулированию карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Э.Мамедъяров и Петер Сиярто обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Принципиальная поддержка Венгрии мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права, суверенитета Азербайджана, ее территориальной целостности и международно-признанных границ высоко оценивается нами», - говорится в письме Э.Мамедъярова.

Азербайджанский министр отметил, что отношения стратегического партнерства и продолжающийся на самом высоком уровне политический диалог создали благоприятные возможности для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

В свою очередь, П.Сиярто в своем письме отметил, что за прошедшие 25 лет отношения между Баку и Будапештом развивались по нарастающей линии во всех сферах сотрудничества, в том числе, политической, экономической, культурной и гуманитарной.

«Азербайджан и Венгрия - стратегические партнеры и близкие друзья. Мы заинтересованы в еще большем развитии и диверсификации двусторонних отношений, служащих интересам наших стран»,- отметил П.Сиярто.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]