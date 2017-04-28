Баку и Будапешт подчеркивают заинтересованность в углублении сотрудничества

Баку высоко оценивает позицию Будапешта по мирному урегулированию карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Э.Мамедъяров и Петер Сиярто обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Принципиальная поддержка Венгрии мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права, суверенитета Азербайджана, ее территориальной целостности и международно-признанных границ высоко оценивается нами», - говорится в письме Э.Мамедъярова.

Азербайджанский министр отметил, что отношения стратегического партнерства и продолжающийся на самом высоком уровне политический диалог создали благоприятные возможности для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

В свою очередь, П.Сиярто в своем письме отметил, что за прошедшие 25 лет отношения между Баку и Будапештом развивались по нарастающей линии во всех сферах сотрудничества, в том числе, политической, экономической, культурной и гуманитарной.

«Азербайджан и Венгрия - стратегические партнеры и близкие друзья. Мы заинтересованы в еще большем развитии и диверсификации двусторонних отношений, служащих интересам наших стран»,- отметил П.Сиярто.

Ф.Исазаде