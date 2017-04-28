Баку и Будапешт подчеркивают заинтересованность в углублении сотрудничества

Баку высоко оценивает позицию Будапешта по мирному урегулированию карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Главы МИД Азербайджана и Венгрии Э.Мамедъяров и Петер Сиярто обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Принципиальная поддержка Венгрии мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права, суверенитета Азербайджана, ее территориальной целостности и международно-признанных границ высоко оценивается нами», - говорится в письме Э.Мамедъярова.
Азербайджанский министр отметил, что отношения стратегического партнерства и продолжающийся на самом высоком уровне политический диалог создали благоприятные возможности для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.
В свою очередь, П.Сиярто в своем письме отметил, что за прошедшие 25 лет отношения между Баку и Будапештом развивались по нарастающей линии во всех сферах сотрудничества, в том числе, политической, экономической, культурной и гуманитарной.
«Азербайджан и Венгрия - стратегические партнеры и близкие друзья. Мы заинтересованы в еще большем развитии и диверсификации двусторонних отношений, служащих интересам наших стран»,- отметил П.Сиярто.
Ф.Исазаде
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 1 мая планирует привлечь 150 млн манатов
Страны ОПЕК и не-ОПЕК в марте выполнили соглашение на 98%, в конце мая решат по продлению договоренностей
Азербайджан со странами Африки имеет отрицательное сальдо в экспортно-импортных отношениях по АПК
В Азербайджане до 1 июня срок регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен до 60 дней
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана
В Азербайджане в 2016 году около 25 тыс. человек предстали перед судами первой инстанции за административные правонарушения
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Грузинские депутаты обвинили президента в подготовке кампании против парламента
Конфискованные со счетов Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в государственное казначейство Украины
Экс-спикер парламента Грузии Усупашвили решил создать оппозиционную партию с прицелом на следующие выборы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»