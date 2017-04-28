Армения провела запуск управляемой ракеты из ЗРК «Оса» в азербайджанском направлении – Минобороны Азербайджана

Армения выпустила в направлении позиций ВС Азербайджана ракету из зенитного ракетного комплекса ЗРК «Оса», сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Вечером 27 апреля подразделения противовоздушной обороны Армении провели запуск управляемой ракеты из ЗРК «Оса» в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, которая, не поразив никаких целей, упала на пустой участок на подконтрольной нами территории», - отмечает Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что в ходе изучения территории были найдены и изъяты головная часть и другие останки ракеты модификации 9M33М2.
«Первичное расследование установило, что ракеты, имеющиеся на вооружении вооруженных сил Армении, устаревшие и являются негодными для использования»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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