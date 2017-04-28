В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 12 человек – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали 12 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 86 преступлений, 30 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 95 человек.
Зафиксировано три факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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