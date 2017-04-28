Тиллерсон заявил об отсутствии каких-либо решений по итогам переговоров в Москве

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в интервью Национальному общественному радио США, что в ходе его визита в Москву в апреле и встречи с российским руководством стороны не приняли каких-нибудь решений.
"На той встрече мы не решили чего-либо", - сказал госсекретарь.
При этом он подчеркнул, что России необходимо решить, хочет ли она быть "позитивной частью глобального мирового порядка, а не его подрывной частью".
Р.Тиллерсон упомянул, что в ходе визита он оценил состояние американо-российских отношений, как находящееся в наиболее низкой точке со времен окончания "холодной войны", и российская сторона тогда согласилась.
Отвечая на вопрос журналиста о пользе своих предыдущих контактов с Россией до занятия поста госсекретаря, Р.Тиллерсон отметил, что "в некотором роде это полезно", поскольку российской стороне не нужно "догадываться, что же это за парень Рекс Тиллерсон".
"Возможно, это полезно для моей способности вести диалог очень прямолинейно, очень честно", - сказал Р.Тиллерсон.
Он добавил, что, по его мнению, которое он выработал во время предыдущих контактов с представителями российского руководства, оно ценит именно такой стиль общения.
Госсекретарь США Р.Тиллерсон посетил Москву с визитом 11-12 апреля. В ходе этого визита прошли переговоры Р.Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также встреча с президентом России Владимиром Путиным
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