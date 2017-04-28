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Дальнее зарубежье 28.04.2017 15:48

Постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации очень важно для страны, заявляет спикер Сейма

Военное присутствие Соединенных Штатов в балтийских странах является решающим фактором в поддержании безопасности в регионе, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце на встрече в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном.

"Мы высоко ценим усиление присутствия сил НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации. Агрессивное поведение Кремля угрожает нашему региону", - сказала председатель Сейма.

И.Мурниеце отметила, что Латвия предприняла значительные усилия для укрепления своей обороноспособности, и в 2018 году на оборонные нужды будет направляться 2% от ВВП. Присутствие союзников является основой политики сдерживания, подчеркнула она.

Председатель Сейма выразила личную благодарность США и спикеру Палаты представителей за жесткую и неизменную позицию в вопросах поддержания безопасности в странах Балтии.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, США, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]