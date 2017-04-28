Постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации очень важно для страны, заявляет спикер Сейма

Военное присутствие Соединенных Штатов в балтийских странах является решающим фактором в поддержании безопасности в регионе, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце на встрече в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном.
"Мы высоко ценим усиление присутствия сил НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации. Агрессивное поведение Кремля угрожает нашему региону", - сказала председатель Сейма.
И.Мурниеце отметила, что Латвия предприняла значительные усилия для укрепления своей обороноспособности, и в 2018 году на оборонные нужды будет направляться 2% от ВВП. Присутствие союзников является основой политики сдерживания, подчеркнула она.
Председатель Сейма выразила личную благодарность США и спикеру Палаты представителей за жесткую и неизменную позицию в вопросах поддержания безопасности в странах Балтии.
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