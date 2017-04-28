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СНГ 28.04.2017 14:26

Моряков затонувшего "Лимана" доставили в Севастополь - ТВ

Моряки с затонувшего в Черном море разведывательного судна "Лиман" доставлены на территорию РФ, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Из Турции в Севастополь спасенных моряков доставил самолет российской военно-транспортной авиации. Всего были спасены 78 человек. Их состояние удовлетворительно", - сообщил телеканал.

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" затонул в четверг в Черном море в 40 км северо-западнее пролива Босфор после столкновения с иностранным судном.

Все члены экипажа российского военного корабля были спасены.

"Лиман" в конце января вернулся в Черное море из Средиземноморья, где он в течение почти 100 дней решал задачи боевой службы у берегов Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, МОРЯКИ, СЕВАСТОПОЛЬ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]