Моряки с затонувшего в Черном море разведывательного судна "Лиман" доставлены на территорию РФ, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).
"Из Турции в Севастополь спасенных моряков доставил самолет российской военно-транспортной авиации. Всего были спасены 78 человек. Их состояние удовлетворительно", - сообщил телеканал.
Разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" затонул в четверг в Черном море в 40 км северо-западнее пролива Босфор после столкновения с иностранным судном.
Все члены экипажа российского военного корабля были спасены.
"Лиман" в конце января вернулся в Черное море из Средиземноморья, где он в течение почти 100 дней решал задачи боевой службы у берегов Сирии.
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