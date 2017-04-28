Моряки с затонувшего в Черном море разведывательного судна "Лиман" доставлены на территорию РФ, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Из Турции в Севастополь спасенных моряков доставил самолет российской военно-транспортной авиации. Всего были спасены 78 человек. Их состояние удовлетворительно", - сообщил телеканал.

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ "Лиман" затонул в четверг в Черном море в 40 км северо-западнее пролива Босфор после столкновения с иностранным судном.

Все члены экипажа российского военного корабля были спасены.

"Лиман" в конце января вернулся в Черное море из Средиземноморья, где он в течение почти 100 дней решал задачи боевой службы у берегов Сирии.