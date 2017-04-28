Глава украинской делегации сообщил о решении бюро ПАСЕ выразить недоверие Аграмунту

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы в пятницу выразило недоверие главе ПАСЕ Педро Аграмунту, сообщил руководитель украинской делегации Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Бюро ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и осуществлять другую активность от имени ПАСЕ. То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталось одно название", - написал В.Арьев в пятницу в "Фейсбуке".

По его словам, П.Аграмунт не написал заявление об отставке, не явился на заседания бюро и не сделал ни одного заявления, обещанного ранее.

В.Арьев пояснил, что в ПАСЕ нет процедуры отзыва с должности президента:"За 50 лет не было необходимости. Теперь комитет по регламенту должен разработать эту процедуру".

В свою очередь, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил: "Бюро ПАСЕ только что без единого голоса против проголосовало недоверие Педро Аграмунту как президенту ПАСЕ и запретило ему осуществлять какие бы то ни было действия от имени ассамблеи".

Ранее на этой неделе делегация Украины в ПАСЕ потребовала запустить процедуру импичмента П.Аграмунта из-за его визита в Сирию.