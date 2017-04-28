Экс-спикер парламента Грузии Усупашвили решил создать оппозиционную партию с прицелом на следующие выборы

Бывший председатель парламента Грузии, экс-лидер "Республиканской партии" Давид Усупашвили заявил о своем возвращении в политику и желании создать новую оппозиционную партию.
Как сказал Д.Усупашвили в пятницу на пресс-конференции, он предлагает всем желающим присоединиться к его идее создания партии, которая на будущих парламентских выборах будет иметь реальный шанс победить.
"Это будет центристская партия, которая соберет в себе рациональные и эффективные подходы с различных флангов", - сказал он, отметив, что в борьбу за власть партия включится с полноценной подготовленной программой.
По словам Д.Усупашвили, он против создания очередных "народных походов" с целью немедленной смены власти, так как считает этот путь тупиковым.
По мнению экс-председателя парламента, к власти должны прийти не очередные "спасители", а новая компетентная, ответственная, стоящая на национальной и европейской культурно-политической основе политическая сила.
"Нашей главной целью будет победить на будущих парламентских выборах и формирование коалиционного правительства. Мы будем готовы к этому, а не к однопартийности. Мы будем заинтересованы в том, чтобы политические оппоненты были сильными, и чтобы была высокой конкуренция", - отметил он.
Д.Усупашвили ушел из политики и покинул пост председателя Республиканской партии Грузии сразу после парламентских выборов в октябре 2016 года.
Республиканская партия прошла в парламент Грузии в октябре 2012 года в составе основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили коалиции "Грузинская мечта", однако в 2016 году партия участвовала в выборах независимо и в парламент не прошла.
МИД Азербайджана включит в «черный список» музыкантов из Италии и Словении за незаконный визит в Карабах
Армения провела запуск управляемой ракеты из ЗРК «Оса» в азербайджанском направлении – Минобороны Азербайджана
Баку и Будапешт подчеркивают заинтересованность в углублении сотрудничества
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 1 мая планирует привлечь 150 млн манатов
Страны ОПЕК и не-ОПЕК в марте выполнили соглашение на 98%, в конце мая решат по продлению договоренностей
Азербайджан со странами Африки имеет отрицательное сальдо в экспортно-импортных отношениях по АПК
В Азербайджане до 1 июня срок регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен до 60 дней
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана
В Азербайджане в 2016 году около 25 тыс. человек предстали перед судами первой инстанции за административные правонарушения
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»