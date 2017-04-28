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Регион 28.04.2017 14:45

Экс-спикер парламента Грузии Усупашвили решил создать оппозиционную партию с прицелом на следующие выборы

Бывший председатель парламента Грузии, экс-лидер "Республиканской партии" Давид Усупашвили заявил о своем возвращении в политику и желании создать новую оппозиционную партию.

Как сказал Д.Усупашвили в пятницу на пресс-конференции, он предлагает всем желающим присоединиться к его идее создания партии, которая на будущих парламентских выборах будет иметь реальный шанс победить.

"Это будет центристская партия, которая соберет в себе рациональные и эффективные подходы с различных флангов", - сказал он, отметив, что в борьбу за власть партия включится с полноценной подготовленной программой.

По словам Д.Усупашвили, он против создания очередных "народных походов" с целью немедленной смены власти, так как считает этот путь тупиковым.

По мнению экс-председателя парламента, к власти должны прийти не очередные "спасители", а новая компетентная, ответственная, стоящая на национальной и европейской культурно-политической основе политическая сила.

"Нашей главной целью будет победить на будущих парламентских выборах и формирование коалиционного правительства. Мы будем готовы к этому, а не к однопартийности. Мы будем заинтересованы в том, чтобы политические оппоненты были сильными, и чтобы была высокой конкуренция", - отметил он.

Д.Усупашвили ушел из политики и покинул пост председателя Республиканской партии Грузии сразу после парламентских выборов в октябре 2016 года.

Республиканская партия прошла в парламент Грузии в октябре 2012 года в составе основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили коалиции "Грузинская мечта", однако в 2016 году партия участвовала в выборах независимо и в парламент не прошла.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛИТИК, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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