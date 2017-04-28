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СНГ 28.04.2017 15:05

Конфискованные со счетов Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в государственное казначейство Украины

Конфискованные средства ($1,4 млрд) экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения зачислены на счета государственного казначейства Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Я приехал сюда после доклада генерального прокурора и секретаря СНБО о том, что завершено следствие, принято решение суда, и сегодня в 00.00 оно вступило в законную силу, о конфискации 1 млрд 400 млн долларов, которые принадлежали бывшему президенту и его клике... Сегодня была нажата кнопка, и деньги с заблокированных счетов были зачислены на счета госказначейства", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве.

П.Порошенко также обратился к Верховной Раде с призывом внести изменения в государственный бюджет Украины с целью использования конфискованных средств экс-президента В.Януковича и его окружения для нужд вооруженных сил Украины.

"Я обратился к правительству и парламенту, чтобы парламент принял соответствующие изменения в государственный бюджет, и первым приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинского войска, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции", - сказал он.

Президент уточнил, что средства экс-президента должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, современных дронов, а также строительство общежитий для военнослужащих, которые проходят службу по контракту, и для военных отелей для военнослужащих.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, СРЕДСТВА, КОНФИСКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]