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Бизнес и законодательство 28.04.2017 13:26

Индонезия заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном – посол в Баку

Предприниматели Индонезии заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов с азербайджанскими деловыми кругами, заявил индонезийский в Баку Мохаммад Натсир.

Об этом М.Натсир сказал в ходе встречи в Баку с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамедом Мусаевым, сообщает пресс-служба конфедерации.

«Индонезия заинтересована в расширении торгового сотрудничества с Азербайджаном. Предприниматели Индонезии заинтересованы в расширении контактов с азербайджанскими деловыми кругами, реализации совместных инвестиционных проектов»,- отметил М.Натсир в ходе встречи.

По мнению дипломата, страны обладают хорошими возможностями для успешного сотрудничества в сфере промышленности. Он отметил, что Индонезия обладает передовым опытом в производстве различных частей самолетов, судов, а также «Toyota».

«В мае текущего года в Азербайджан запланирован визит 35 индонезийских предпринимателей. Мы приглашаем азербайджанских бизнесменов в Индонезию»,- отметил дипломат.

В свою очередь, М.Мусаев отметил, что расширение сотрудничества с Индонезией будет полезным для обеих стран.

«Учитывая наличие запасов боксита в Индонезии, мы можем наладить сотрудничество с алюминиевым заводом в Азербайджане»,- сказал М.Мусаев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДОНЕЗИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]