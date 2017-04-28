Индонезия заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном – посол в Баку

Предприниматели Индонезии заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов с азербайджанскими деловыми кругами, заявил индонезийский в Баку Мохаммад Натсир.
Об этом М.Натсир сказал в ходе встречи в Баку с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамедом Мусаевым, сообщает пресс-служба конфедерации.
«Индонезия заинтересована в расширении торгового сотрудничества с Азербайджаном. Предприниматели Индонезии заинтересованы в расширении контактов с азербайджанскими деловыми кругами, реализации совместных инвестиционных проектов»,- отметил М.Натсир в ходе встречи.
По мнению дипломата, страны обладают хорошими возможностями для успешного сотрудничества в сфере промышленности. Он отметил, что Индонезия обладает передовым опытом в производстве различных частей самолетов, судов, а также «Toyota».
«В мае текущего года в Азербайджан запланирован визит 35 индонезийских предпринимателей. Мы приглашаем азербайджанских бизнесменов в Индонезию»,- отметил дипломат.
В свою очередь, М.Мусаев отметил, что расширение сотрудничества с Индонезией будет полезным для обеих стран.
«Учитывая наличие запасов боксита в Индонезии, мы можем наладить сотрудничество с алюминиевым заводом в Азербайджане»,- сказал М.Мусаев.
Ф.Исазаде
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