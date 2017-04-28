Грузинские депутаты обвинили президента в подготовке кампании против парламента

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Георгия Маргвелашвили в согласованной с оппозицией кампании против государственной конституционной комиссии.

"Эта кампания против конституционной комиссии продолжается и, видимо, будет направлена президентом против парламента. По нашим данным, состоялась встреча представителей администрации президента с представителями оппозиционных партий, на которой разработали план кампании против парламента", - сказал И.Кобахидзе в пятницу журналистам.

Он отметил, что оппоненты действующей власти "во главе с президентом" делают неправильные шаги.

"У нас есть еще надежда, что компромисс, на который мы пошли, допустив в 2018 году прямые выборы президента, не потеряет смысл", - сказал И.Кобахидзе.

Согласно представленному конституционной комиссией проекта изменений в Конституцию, выборы президента Грузии в 2018 году состоятся путем прямого голосования, а уже в 2023 году президента будут избирать 300 выборщиков от парламента и местных властей.

В свою очередь Г.Маргвелашвили обращает внимание, что проект изменений в Конституцию подготовлен и утвержден без консенсуса среди участников комиссии.

"Все политические силы, входящие в конституционную комиссию, кроме правящей партии "Грузинская мечта" вышли из ее состава, отказавшись подписывать проект изменений в Конституцию. Политические партии объяснили свое решение не соответствием подготовленного проекта необходимым коренным изменениям в Конституции", - сказал Г.Маргвелашвили, выступая в пятницу перед студентами в райцентре Ахалцихе.

По его словам, после отказа политических партий подписывать проект изменений в Конституцию, представители "Грузинской мечты" начали "торговлю основным законом".

"Я никогда не буду с кем-то объединяться и тем более торговать Конституцией, которая должна объединять всех, а не удовлетворять амбиции отдельных политиков", - сказал президент.