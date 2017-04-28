Грузинские депутаты обвинили президента в подготовке кампании против парламента

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Георгия Маргвелашвили в согласованной с оппозицией кампании против государственной конституционной комиссии.
"Эта кампания против конституционной комиссии продолжается и, видимо, будет направлена президентом против парламента. По нашим данным, состоялась встреча представителей администрации президента с представителями оппозиционных партий, на которой разработали план кампании против парламента", - сказал И.Кобахидзе в пятницу журналистам.
Он отметил, что оппоненты действующей власти "во главе с президентом" делают неправильные шаги.
"У нас есть еще надежда, что компромисс, на который мы пошли, допустив в 2018 году прямые выборы президента, не потеряет смысл", - сказал И.Кобахидзе.
Согласно представленному конституционной комиссией проекта изменений в Конституцию, выборы президента Грузии в 2018 году состоятся путем прямого голосования, а уже в 2023 году президента будут избирать 300 выборщиков от парламента и местных властей.
В свою очередь Г.Маргвелашвили обращает внимание, что проект изменений в Конституцию подготовлен и утвержден без консенсуса среди участников комиссии.
"Все политические силы, входящие в конституционную комиссию, кроме правящей партии "Грузинская мечта" вышли из ее состава, отказавшись подписывать проект изменений в Конституцию. Политические партии объяснили свое решение не соответствием подготовленного проекта необходимым коренным изменениям в Конституции", - сказал Г.Маргвелашвили, выступая в пятницу перед студентами в райцентре Ахалцихе.
По его словам, после отказа политических партий подписывать проект изменений в Конституцию, представители "Грузинской мечты" начали "торговлю основным законом".
"Я никогда не буду с кем-то объединяться и тем более торговать Конституцией, которая должна объединять всех, а не удовлетворять амбиции отдельных политиков", - сказал президент.
Тиллерсон назвал реальной угрозу нападения Пхеньяна на Сеул и Токио
Министры иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении подтвердили приверженность договоренностям по Карабаху - МИД России
Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили субстантивные переговоры по Карабаху, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявляют в Баку
Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN
Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан
Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане
Россиянин Уелданов осужден в Азербайджане на 8 лет лишения свободы за распространение наркотиков
В Азербайджане до 1 июня срок регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен до 60 дней
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»