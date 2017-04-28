Лукашенко заверил Порошенко в отсутствии угроз Украине от российско-белорусских учений

Президент Украины Петр Порошенко сообщил: глава Белоруссии Александр Лукашенко заверил его в том, что российско-белорусские учения "Запад-2017" не несут угрозу Украине.
"Я получил твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину с белоруской территории", - сказал П.Порошенко в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в пятницу в Киеве.
В свою очередь министерство обороны Белоруссии назвало домыслами заявления о том, что российские военные якобы останутся в республике по окончании совместных учений "Запад-2017".
"Домыслы военное ведомство не комментирует", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации министерства обороны Владимир Макаров в ответ на распространенные заявления министра обороны Эстонии Маргуса Цахкны о том, что РФ может оставить в Белоруссии несколько тысяч своих военных после учений "Запад-2017".
Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей также прокомментировал учения "Запад-2017". "Почему-то натовцы, представители ряда соседних с нами стран и государств-стран НАТО очень озабочены, например, предстоящими белорусско-российскими учениями "Запад 2017", - сказал В.Макей.
"С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства. Хочу однозначно сказать. С белорусской стороны ни в отношении никого никогда не исходила угроза и не будет исходить. Мы являемся государством, которое не создает проблемы кому-то, а, наоборот, вносит свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнул министр.
Совместные военные учения Белоруссии и России "Запад-2017" пройдут на территории республики в сентябре текущего года.
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