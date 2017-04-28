Азербайджан со странами Африки имеет отрицательное сальдо в экспортно-импортных отношениях по АПК

Азербайджан импортировал в 2016 году из африканских государств продукцию АПК на $8,6 млн, экспорт в страны Африки составил $251 тыс., заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.
«В 2016 году Азербайджан импортировал из африканских стран продукции АПК на $8,6 млн. В свою очередь, экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Африку составил $251 тыс.», - сказал Г.Асадов на 1-м заседании министров сельского хозяйства и бизнес форуме «Турция-Африка».
По его словам, Азербайджан осуществляет экспортно-импортные отношения по продукции АПК с такими африканскими странами, как ЮАР, Алжир, Эфиопия, Египет, Кения, Гана, Мадагаскар и др.
Г.Асадов отметил наличие благоприятного инвестиционного климата и хорошего потенциала в аграрной сфере Азербайджана и призвал предпринимателей инвестировать в сектор АПК.
Р.Бабаев
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