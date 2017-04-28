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АПК 28.04.2017 13:58

Азербайджан со странами Африки имеет отрицательное сальдо в экспортно-импортных отношениях по АПК

Азербайджан импортировал в 2016 году из африканских государств продукцию АПК на $8,6 млн, экспорт в страны Африки составил $251 тыс., заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

«В 2016 году Азербайджан импортировал из африканских стран продукции АПК на $8,6 млн. В свою очередь, экспорт азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Африку составил $251 тыс.», - сказал Г.Асадов на 1-м заседании министров сельского хозяйства и бизнес форуме «Турция-Африка».

По его словам, Азербайджан осуществляет экспортно-импортные отношения по продукции АПК с такими африканскими странами, как ЮАР, Алжир, Эфиопия, Египет, Кения, Гана, Мадагаскар и др.

Г.Асадов отметил наличие благоприятного инвестиционного климата и хорошего потенциала в аграрной сфере Азербайджана и призвал предпринимателей инвестировать в сектор АПК.

Р.Бабаев

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Тэги: АФРИКА, АПК, ИМПОРТ/ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]