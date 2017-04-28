Лидер ультраправой партии Австрии призывает приостановить натурализацию турок

Вена не должна предоставлять гражданство приезжим из Турции, пока Анкара не сообщит, у скольких турок в Австрии сохранился турецкий паспорт, заявил экс-кандидат в австрийские президенты, представитель ультраправой Партии свободы Норберт Хофер.

"Если бы я мог принимать решения, я бы не натурализовал ни одного турка, пока мы не получим информацию из Анкары о двойном гражданстве" - сказал Н.Хофер в пятницу в эфире австрийского телеканала Oe24 TV.

В свою очередь турецкая газета "Хюрриет" сообщает, что численность иммигрантов, у которых есть нелегальное второе гражданство, стало предметом обсуждений в Австрии с тех пор, как в Турции состоялся референдум о внесении поправок в конституцию страны. Отмечается, что турки, живущие в Австрии, преимущественно голосовали за внесение поправок в Конституцию.