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Регион 28.04.2017 14:11

Лидер ультраправой партии Австрии призывает приостановить натурализацию турок

Вена не должна предоставлять гражданство приезжим из Турции, пока Анкара не сообщит, у скольких турок в Австрии сохранился турецкий паспорт, заявил экс-кандидат в австрийские президенты, представитель ультраправой Партии свободы Норберт Хофер.

"Если бы я мог принимать решения, я бы не натурализовал ни одного турка, пока мы не получим информацию из Анкары о двойном гражданстве" - сказал Н.Хофер в пятницу в эфире австрийского телеканала Oe24 TV.

В свою очередь турецкая газета "Хюрриет" сообщает, что численность иммигрантов, у которых есть нелегальное второе гражданство, стало предметом обсуждений в Австрии с тех пор, как в Турции состоялся референдум о внесении поправок в конституцию страны. Отмечается, что турки, живущие в Австрии, преимущественно голосовали за внесение поправок в Конституцию.

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Тэги: АВСТРИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНСТВО, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]