Представитель правительства ФРГ говорит о планах Меркель обсудить с Путиным Сирию и Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 2 мая обсудит ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Визит посвящен подготовке саммита "группы 20", который в этом году пройдет в Гамбурге. В дополнении к вопросу саммита, будут также обсуждаться другие политические проблемы, как конфликт на Украине и война в Сирии", - сказал Ш.Зайберт в пятницу журналистам.

По его словам, лидеры проведут совместную конференцию между двумя раундами встреч в Сочи.