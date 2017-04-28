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СНГ 28.04.2017 16:04

Представитель правительства ФРГ говорит о планах Меркель обсудить с Путиным Сирию и Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 2 мая обсудит ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Визит посвящен подготовке саммита "группы 20", который в этом году пройдет в Гамбурге. В дополнении к вопросу саммита, будут также обсуждаться другие политические проблемы, как конфликт на Украине и война в Сирии", - сказал Ш.Зайберт в пятницу журналистам.

По его словам, лидеры проведут совместную конференцию между двумя раундами встреч в Сочи.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]