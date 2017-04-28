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СНГ 28.04.2017 16:47

ОБСЕ преобразовывает свой Центр в Бишкеке в Программный офис, но обещает тесно взаимодействовать с правительством Киргизии

Центр Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Бишкеке с 1 мая будет преобразован в Программный офис ОБСЕ.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии, накануне на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене был утвержден новый мандат Программного офиса организации в Бишкеке.

"В соответствии с принятым решением Центр ОБСЕ в Бишкеке с 1 мая преобразовывается в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, который будет осуществлять свою деятельность в рамках мандата, предоставленного Постоянным советом организации", - сказали в пресс-службе.

В МИД подчеркнули, что "Программный офис ОБСЕ будет тесно взаимодействовать с правительством Киргизии в определении и реализации программной и проектной деятельности".

В конце сентября 2016 года Киргизия заявила о намерении изменить статус Центра ОБСЕ в Бишкеке, преобразовав его в Программный офис с акцентом деятельности на проектах социально-экономического развития и обеспечения безопасности.

Поводом для этого послужило выступление на площадке Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ находящего в розыске экс-лидера узбекской диаспоры юга Киргизии Кадыржана Батырова, приговоренного на родине к пожизненному заключению за организацию межэтнического конфликта на юге республики в июне 2010 года. Выступление заочно осужденного вызвало негативную реакцию киргизской стороны.

В Киргизии считают, что изменение статуса Центра ОБСЕ в Бишкеке на программный офис повысит эффективность сотрудничества и качество реализуемых проектов.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОБСЕ, ОФИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]