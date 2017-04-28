МИД Азербайджана включит в «черный список» музыкантов из Италии и Словении за незаконный визит в Карабах

Баку включит музыкантов из Италии и Словении в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Посольства Азербайджана в Италии и Словении расследуют информацию о незаконном посещении музыкантами этих стран оккупированных азербайджанских территорий, в связи с чем направят официальные запросы в соответствующие структуры указанных государств», - отметил Х.Гаджиев, выражая отношение к информации об участии итальянского пианиста и дирижера Луки Ферини и словенских кларнетиста Йоже Котара и скрипача Чртомира Шишковича, принявших по приглашению сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджана участие в прошедшем в Шуше концерте.

Он осудил участие иностранных музыкантов в концерте, состоявшемся на оккупированных территориях Азербайджана.

«Незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана является нарушением территориальной целостности, суверенитета и законов нашего государства. Совершение таких противоправных действий влечет за собой привлечение к юридической ответственности», - сказал Х.Гаджиев.

Р.Бабаев