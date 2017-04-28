Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 12° 19° 30 Апр 12° 22° 1 Май 14° 24°

Карабахский конфликт 28.04.2017 15:08

МИД Азербайджана включит в «черный список» музыкантов из Италии и Словении за незаконный визит в Карабах

Баку включит музыкантов из Италии и Словении в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Посольства Азербайджана в Италии и Словении расследуют информацию о незаконном посещении музыкантами этих стран оккупированных азербайджанских территорий, в связи с чем направят официальные запросы в соответствующие структуры указанных государств», - отметил Х.Гаджиев, выражая отношение к информации об участии итальянского пианиста и дирижера Луки Ферини и словенских кларнетиста Йоже Котара и скрипача Чртомира Шишковича, принявших по приглашению сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджана участие в прошедшем в Шуше концерте.

Он осудил участие иностранных музыкантов в концерте, состоявшемся на оккупированных территориях Азербайджана.

«Незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана является нарушением территориальной целостности, суверенитета и законов нашего государства. Совершение таких противоправных действий влечет за собой привлечение к юридической ответственности», - сказал Х.Гаджиев.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, СПИСОК, МУЗЫКАНТЫ


Похожие новости


МИД Азербайджана не включил независимого французского журналиста в «черный список» по Нагорному Карабаху МИД Азербайджана исключил журналиста грузинского «ТВ Имеди» из «черного списка» по Нагорному Карабаху «Черный список» Баку включает 180 иностранных журналистов, незаконно посетивших Нагорный Карабах "Черный список" МИД Азербайджана будет интегрирован в систему ASAN-Viza МИД Азербайджана исключил журналиста австрийского Profil из «черного списка» по Нагорному Карабаху МИД Азербайджана исключил японского журналиста из «черного списка»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]