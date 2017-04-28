Курсанты Азербайджанского ВВУ выполнили нормативы по уничтожению целей условного противника

Курсанты-артиллеристы Азербайджанского Высшего военного училища (ВВУ) имени Гейдара Алиева провели практические занятия с боевыми стрельбами в учебном центре артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в учебном центре артиллерии для курсантов, обучающихся на 4-ом курсе Азербайджанского ВВУ имени Гейдара Алиева, проведены практические занятия с боевыми стрельбами по предмету «Стрельба и управление огнем артиллерии»»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, основной целью занятий являлась проверка практического применения знаний и навыков, полученных во время занятий по специальной подготовке, проведенных в период обучения на полигонах и в условиях, приближенных к боевым,
«Произведя стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, курсанты выполнили нормативные упражнения по уничтожению движущихся и неподвижных целей на разных расстояниях»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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