Курсанты Азербайджанского ВВУ выполнили нормативы по уничтожению целей условного противника

Курсанты-артиллеристы Азербайджанского Высшего военного училища (ВВУ) имени Гейдара Алиева провели практические занятия с боевыми стрельбами в учебном центре артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в учебном центре артиллерии для курсантов, обучающихся на 4-ом курсе Азербайджанского ВВУ имени Гейдара Алиева, проведены практические занятия с боевыми стрельбами по предмету «Стрельба и управление огнем артиллерии»»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, основной целью занятий являлась проверка практического применения знаний и навыков, полученных во время занятий по специальной подготовке, проведенных в период обучения на полигонах и в условиях, приближенных к боевым,

«Произведя стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, курсанты выполнили нормативные упражнения по уничтожению движущихся и неподвижных целей на разных расстояниях»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде