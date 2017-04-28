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Карабахский конфликт 28.04.2017 15:11

Курсанты Азербайджанского ВВУ выполнили нормативы по уничтожению целей условного противника

Курсанты-артиллеристы Азербайджанского Высшего военного училища (ВВУ) имени Гейдара Алиева провели практические занятия с боевыми стрельбами в учебном центре артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в учебном центре артиллерии для курсантов, обучающихся на 4-ом курсе Азербайджанского ВВУ имени Гейдара Алиева, проведены практические занятия с боевыми стрельбами по предмету «Стрельба и управление огнем артиллерии»»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, основной целью занятий являлась проверка практического применения знаний и навыков, полученных во время занятий по специальной подготовке, проведенных в период обучения на полигонах и в условиях, приближенных к боевым,

«Произведя стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, курсанты выполнили нормативные упражнения по уничтожению движущихся и неподвижных целей на разных расстояниях»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: КУРСАНТЫ, АРТИЛЛЕРИЯ, НОРМАТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]