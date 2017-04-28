ПАСЕ подтвердила решение своего бюро о недоверии Аграмунту

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в пятницу на заседании в Страсбурге постановило отказать в доверии главе организации Педро Аграмунту, следует из пресс-релиза ПАСЕ.
"Председатель (П.Аграмунт - ИФ) предпочел не явиться в бюро сегодня, и он не представил заявление об отставке. В результате с учетом текущего регламента работы, согласно которому нельзя принуждать председателя или отправлять в отставку, бюро сочло необходимым принять эти шаги", - сказал первый заместитель президента ПАСЕ Роджер Гейл, который председательствовал на заседании.
"Стандарты и принципы Парламентской ассамблеи более важны, чем какой-либо ее отдельный представитель, и целостность нашей ассамблеи должна быть сохранена", - добавил Р.Гейл.
Ранее о мерах ПАСЕ против П.Аграмунта заявил руководитель украинской делегации Владимир Арьев, по словам которого ПАСЕ отказала президенту в праве "осуществлять визиты, делать заявления и осуществлять другую активность от имени ПАСЕ".
На этой неделе делегация Украины в ПАСЕ потребовала запустить процедуру импичмента П.Аграмунта из-за его визита в Сирию.
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