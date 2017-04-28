Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили субстантивные переговоры по Карабаху, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявляют в Баку

Главы МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Армении Эдвард Налбандян и России Сергей Лавров обсудили субстантивные переговоры, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявил глава пресс-службы Азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«28 апреля в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России по инициативе и приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. В ходе встречи были всесторонне обсуждены субстантивные переговоры, проведенные на уровне президентов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году»,- отметил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

«Итоги проведенной трехсторонней встречи будут доложены министрами иностранных дел главам государств»,- добавил он.

Ф.Исазаде