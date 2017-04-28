Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 19° Завтра 12° 18° 30 Апр 12° 22° 1 Май 14° 24°

Карабахский конфликт 28.04.2017 15:25

Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили субстантивные переговоры по Карабаху, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявляют в Баку

Главы МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Армении Эдвард Налбандян и России Сергей Лавров обсудили субстантивные переговоры, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявил глава пресс-службы Азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«28 апреля в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России по инициативе и приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. В ходе встречи были всесторонне обсуждены субстантивные переговоры, проведенные на уровне президентов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году»,- отметил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

«Итоги проведенной трехсторонней встречи будут доложены министрами иностранных дел главам государств»,- добавил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД


Похожие новости


Министры иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении подтвердили приверженность договоренностям по Карабаху - МИД России Армения провела запуск управляемой ракеты из ЗРК «Оса» в азербайджанском направлении – Минобороны Азербайджана Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 120 раз - Минобороны Проведение международной конференции Арменией в Карабахе является политической провокацией – МИД Азербайджана Переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении 28 апреля пройдут за закрытыми дверями Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]