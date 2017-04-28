Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили субстантивные переговоры по Карабаху, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявляют в Баку

Главы МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, Армении Эдвард Налбандян и России Сергей Лавров обсудили субстантивные переговоры, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявил глава пресс-службы Азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«28 апреля в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России по инициативе и приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. В ходе встречи были всесторонне обсуждены субстантивные переговоры, проведенные на уровне президентов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году»,- отметил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
«Итоги проведенной трехсторонней встречи будут доложены министрами иностранных дел главам государств»,- добавил он.
Ф.Исазаде
Центр мониторинга трудовых отношений создается при ASAN
Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан
Баку рассчитывает привлечь инвесторов из Саудовской Аравии к проектам в сфере АПК в Азербайджане
Россиянин Уелданов осужден в Азербайджане на 8 лет лишения свободы за распространение наркотиков
В Азербайджане до 1 июня срок регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен до 60 дней
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Зидан призывает сторониться "Национального фронта"
Саммит ЕС по Brexit не будет обсуждать тему избрания президентом Франции Марин Ле Пен
В черногорском городе Цетине проходит протест против парламентского голосования по вопросу о вступлении страны в НАТО
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»