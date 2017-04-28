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Карабахский конфликт 28.04.2017 15:26

Министры иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении подтвердили приверженность договоренностям по Карабаху - МИД России

Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении на состоявшейся в пятницу в Москве трехсторонней встрече подчеркнули приверженность имеющимся договоренностям по нагорно-карабахскому урегулированию, условились продолжить контакты, сообщает МИД России.

"На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам".

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Тэги: МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]