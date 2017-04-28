Министры иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении подтвердили приверженность договоренностям по Карабаху - МИД России

Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении на состоявшейся в пятницу в Москве трехсторонней встрече подчеркнули приверженность имеющимся договоренностям по нагорно-карабахскому урегулированию, условились продолжить контакты, сообщает МИД России.

"На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам".