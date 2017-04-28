ЕС готов поддержать реформы в Узбекистане - спецпредставитель

Евросоюз готов поддержать Стратегию действий по дальнейшему развитию Узбекистана на ближайшие годы, включающую в себя реформы в различных сферах, заявил в пятницу на встрече с журналистами спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

Он сообщил, что в ходе пребывания в республике провел встречи с официальными лицами и обсудил сотрудничество ЕС и Узбекистана в сферах политики, экономики, предоставления технической помощи в целях развития.

"ЕС приветствует происходящие в стране реформы, которые создают условия для укрепления двусторонних отношений Узбекистана с ЕС и другими государствами Центральной Азии", - сказал П.Буриан.

По его словам ЕС ценит важную роль, которую Узбекистан играет в поддержании стабильности в регионе и его экономическом развитии.

При этом отметил, что ЕС готов поддержать принятую по инициативе президента Шавката Мирзиеева Стратегию действий по дальнейшему развитию республики в 2017-2021 годах.

П.Буриан сообщил, что представители ЕС обсудили с узбекской стороной перспективы подписания в ближайшие дни соглашения о финансировании проекта "Программа развития сельского хозяйства". В ее рамках правительству республики будет предоставлен грант в размере 21,5 млн евро на развитие исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, расширения доступа фермеров к современным технологиям, информации и рынкам сбыта агропродукции, а также приведения Национальной продовольственной программы в соответствие с международными стандартами.

"ЕС поддерживает усилия правительства, направленные на модернизацию и диверсификацию сельского хозяйства", - отметил П.Буриан.

Спецпредставитель сообщил также о посещении Самарканда, где делегация ознакомилась с ходом реализации проекта финансируемого совместно ЕС и Французским агентством развития (грант 8 млн 248 тыс евро) с целью оказания содействия местным властям в модернизации системы сбора и переработки твердых отходов.

Делегация ЕС также провела в Узбекистане встречи с представителями неправительственных общественных организаций. Состоялся обмен мнениями с руководителями европейских компаний, дипломатического корпуса и международных организаций по вопросам экономического и политического развития страны.

Узбекистан и Евросоюз в 1996 году подписали соглашение "О партнерстве и сотрудничестве". Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году.

С 2014 по 2020 годы объем финансовой помощи Евросоюза Узбекистану составит 168 млн евро.