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ТЭК 28.04.2017 15:55

Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт газа в Турцию на 5%

Азербайджан в январе-феврале 2017 года экспортировал в Турцию 1 млрд 96,49 млн кубометров газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз, что на 4,9% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В феврале текущего года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 506,14 млн кубометров. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в феврале на долю азербайджанского газа пришлось 9,64%. В целом за отчетный период импорт газа в Турцию составил 5 млрд 252,73 млн кубометров (рост на 32,51%).

По данным EPDK, в 2016 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 479,87 млн кубометров.

Как сообщалось, контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]