Парламентский комитет по экономической политике, предпринимательству и промышленности рекомендовал вынести на обсуждение парламента Азербайджана во II-ом чтении законопроект "Об обременении движимого имущества", который предполагает создание госреестра об обременении движимого имущества.
Такое решение принято на заседании комитета в пятницу, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Как сообщил председатель комитета Зияд Самедзаде, после обсуждения законопроекта в I-ом чтении в проект внесено около 60 изменений технического характера.
Как сообщалось ранее, законодательство и ранее позволяло выдавать кредиты под залог движимого имущества, однако объемы такого кредитования невелики из-за отсутствия единой базы данных об обременении движимого имущества.
Палата по надзору за финансовыми рынками ожидает резкого роста кредитования под залог движимого имущества после начала работы закона.
В разработке законопроекта участвовали и эксперты Международной финансовой корпорации (IFC).
А.Ахундов
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