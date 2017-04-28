Парламентский комитет по экономической политике, предпринимательству и промышленности рекомендовал вынести на обсуждение парламента Азербайджана во II-ом чтении законопроект "Об обременении движимого имущества", который предполагает создание госреестра об обременении движимого имущества.

Такое решение принято на заседании комитета в пятницу, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщил председатель комитета Зияд Самедзаде, после обсуждения законопроекта в I-ом чтении в проект внесено около 60 изменений технического характера.

Как сообщалось ранее, законодательство и ранее позволяло выдавать кредиты под залог движимого имущества, однако объемы такого кредитования невелики из-за отсутствия единой базы данных об обременении движимого имущества.

Палата по надзору за финансовыми рынками ожидает резкого роста кредитования под залог движимого имущества после начала работы закона.

В разработке законопроекта участвовали и эксперты Международной финансовой корпорации (IFC).

А.Ахундов