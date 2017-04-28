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Бизнес и законодательство 28.04.2017 16:05

Профильный комитет парламента Азербайджана одобрил во II чтении законопроект "Об обременении движимого имущества"

Парламентский комитет по экономической политике, предпринимательству и промышленности рекомендовал вынести на обсуждение парламента Азербайджана во II-ом чтении законопроект "Об обременении движимого имущества", который предполагает создание госреестра об обременении движимого имущества.

Такое решение принято на заседании комитета в пятницу, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщил председатель комитета Зияд Самедзаде, после обсуждения законопроекта в I-ом чтении в проект внесено около 60 изменений технического характера.

Как сообщалось ранее, законодательство и ранее позволяло выдавать кредиты под залог движимого имущества, однако объемы такого кредитования невелики из-за отсутствия единой базы данных об обременении движимого имущества.

Палата по надзору за финансовыми рынками ожидает резкого роста кредитования под залог движимого имущества после начала работы закона.

В разработке законопроекта участвовали и эксперты Международной финансовой корпорации (IFC).

А.Ахундов

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Тэги: ИМУЩЕСТВО, ДВИЖИМОЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]