Главы МИД стран Центральной Азии и Японии обсудят в Ашхабаде вопросы безопасности и помощи Афганистану

Шестое заседание министров иностранных дел центрально-азиатских государств и Японии состоится в Ашхабаде, сообщает в пятницу Государственное информационное агентство Туркменистана.
Туркменистан с 2014 года председательствует в диалоге "Центральная Азия + Япония".
По данным агентства, во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии.
"Участники встречи обсудят вопросы обеспечения мира и безопасности в глобальном и региональном аспекте, содействия мирному развитию Афганистана", - отметили в ведомстве.
Также стороны рассмотрят торгово-экономические, инвестиционные, экологические и культурно-гуманитарные отношения в формате "Центральная Азия + Япония".
По итогам заседания намечается подписание совместных документов.
Сроки проведения встречи не называются. Между тем 24 апреля на встрече в МИД Туркменистана с делегацией Японии обсуждались вопросы, касающиеся предстоящего в мае визита японского министра иностранных дел Фумио Кисида в Ашхабад.
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