Главы МИД стран Центральной Азии и Японии обсудят в Ашхабаде вопросы безопасности и помощи Афганистану

Шестое заседание министров иностранных дел центрально-азиатских государств и Японии состоится в Ашхабаде, сообщает в пятницу Государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменистан с 2014 года председательствует в диалоге "Центральная Азия + Япония".

По данным агентства, во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии.

"Участники встречи обсудят вопросы обеспечения мира и безопасности в глобальном и региональном аспекте, содействия мирному развитию Афганистана", - отметили в ведомстве.

Также стороны рассмотрят торгово-экономические, инвестиционные, экологические и культурно-гуманитарные отношения в формате "Центральная Азия + Япония".

По итогам заседания намечается подписание совместных документов.

Сроки проведения встречи не называются. Между тем 24 апреля на встрече в МИД Туркменистана с делегацией Японии обсуждались вопросы, касающиеся предстоящего в мае визита японского министра иностранных дел Фумио Кисида в Ашхабад.