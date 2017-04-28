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Дальнее зарубежье 28.04.2017 17:32

Главы МИД стран Центральной Азии и Японии обсудят в Ашхабаде вопросы безопасности и помощи Афганистану

Шестое заседание министров иностранных дел центрально-азиатских государств и Японии состоится в Ашхабаде, сообщает в пятницу Государственное информационное агентство Туркменистана.

Туркменистан с 2014 года председательствует в диалоге "Центральная Азия + Япония".

По данным агентства, во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии.

"Участники встречи обсудят вопросы обеспечения мира и безопасности в глобальном и региональном аспекте, содействия мирному развитию Афганистана", - отметили в ведомстве.

Также стороны рассмотрят торгово-экономические, инвестиционные, экологические и культурно-гуманитарные отношения в формате "Центральная Азия + Япония".

По итогам заседания намечается подписание совместных документов.

Сроки проведения встречи не называются. Между тем 24 апреля на встрече в МИД Туркменистана с делегацией Японии обсуждались вопросы, касающиеся предстоящего в мае визита японского министра иностранных дел Фумио Кисида в Ашхабад.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, ЯПОНИЯ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]