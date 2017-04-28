Генсек НАТО осудил насилие в отношении членов парламента Македонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал в пятницу все политические стороны в Македонии проявлять спокойствие, сдержанность и уважение к демократическому процессу.
"Я решительно осуждаю вчерашние нападения на членов парламента в Скопье. Насилию не место в любом парламенте", - говорится в заявлении главы Североатлантического альянса, распространенном пресс-службой штаб-квартиры организации в Брюсселе.
"Политический диалог - это единственный разумный и приемлемый путь вперед, который отвечает интересам всех граждан страны", - подчеркнул Й.Столтенберг.
В заявлении отмечается, что большинство членов парламента избрали нового спикера. "Это позитивный шаг в разрешении текущего политического тупика, - считает генсек НАТО. - Необходимо уважать демократический процесс".
По его словам, власти несут главную ответственность за соблюдение верховенства закона и обеспечение безопасности парламента и его членов во все времена. "Актам насилия, подобным тем, которые мы видели вчера, нельзя позволить снова повториться", - отметил Й.Столтенберг.
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