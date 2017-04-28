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Дальнее зарубежье 28.04.2017 18:30

Генсек НАТО осудил насилие в отношении членов парламента Македонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал в пятницу все политические стороны в Македонии проявлять спокойствие, сдержанность и уважение к демократическому процессу.

"Я решительно осуждаю вчерашние нападения на членов парламента в Скопье. Насилию не место в любом парламенте", - говорится в заявлении главы Североатлантического альянса, распространенном пресс-службой штаб-квартиры организации в Брюсселе.

"Политический диалог - это единственный разумный и приемлемый путь вперед, который отвечает интересам всех граждан страны", - подчеркнул Й.Столтенберг.

В заявлении отмечается, что большинство членов парламента избрали нового спикера. "Это позитивный шаг в разрешении текущего политического тупика, - считает генсек НАТО. - Необходимо уважать демократический процесс".

По его словам, власти несут главную ответственность за соблюдение верховенства закона и обеспечение безопасности парламента и его членов во все времена. "Актам насилия, подобным тем, которые мы видели вчера, нельзя позволить снова повториться", - отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, МАКЕДОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СТОЛТЕНБЕРГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]