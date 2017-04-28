Вашингтон стремится к прямым переговорам с КНДР для урегулирования ее ядерной проблемы - Тиллерсон

Цель Вашингтона заключается в денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе, путем непосредственного диалога с КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы должны добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Это наша четкая цель. Это наша единственная цель", - сказал Р.Тиллерсон в интервью Национальному общественному радио США в четверг вечером по местному времени.
"(Прямые переговоры - ИФ) - это тот способ, которым мы хотели бы решить эту проблему", - сказал он.
Кроме того, Р.Тиллерсон добавил, что Вашингтон нуждается в содействии КНР для урегулирования проблемы КНДР.
"Сейчас Северная Корея представляет прямую угрозу для обеих стран (для США и Китая - ИФ) (. . .) Во время моих поездок в Пекин и затем во время визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Мар-а-Лаго (поместье президента США Дональда Трампа - ИФ) мы четко дали понять, что положение дел в Северной Корее должно поменяться. И нам нужна их помощь для этого", - отметил Р.Тиллерсон.
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