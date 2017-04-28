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Дальнее зарубежье 28.04.2017 18:14

Вашингтон стремится к прямым переговорам с КНДР для урегулирования ее ядерной проблемы - Тиллерсон

Цель Вашингтона заключается в денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе, путем непосредственного диалога с КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы должны добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Это наша четкая цель. Это наша единственная цель", - сказал Р.Тиллерсон в интервью Национальному общественному радио США в четверг вечером по местному времени.

"(Прямые переговоры - ИФ) - это тот способ, которым мы хотели бы решить эту проблему", - сказал он.

Кроме того, Р.Тиллерсон добавил, что Вашингтон нуждается в содействии КНР для урегулирования проблемы КНДР.

"Сейчас Северная Корея представляет прямую угрозу для обеих стран (для США и Китая - ИФ) (. . .) Во время моих поездок в Пекин и затем во время визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Мар-а-Лаго (поместье президента США Дональда Трампа - ИФ) мы четко дали понять, что положение дел в Северной Корее должно поменяться. И нам нужна их помощь для этого", - отметил Р.Тиллерсон.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]