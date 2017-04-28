В черногорском городе Цетине проходит протест против парламентского голосования по вопросу о вступлении страны в НАТО

Противники вступления Черногории в НАТО в пятницу проводят акцию протеста у здания городской скупщины (законодательного собрания) города Цетине, где начинается выездное парламентское заседание, на котором состоится голосование по вопросу о вступлении страны в НАТО, сообщает черногорское радио и телевидение.

Протест организован партией "Демократический фронт", руководство которой считает, что вопрос о вступлении Черногории в НАТО должен решаться на общенациональном референдуме.

"Все, кто выступают за референдум, пусть организуются и проводят демократические акции протеста. Призываем всех, кто не с нами, присоединяться к нам", - сказал представитель Демократической партии Предраг Булатович.

По словам председателя Рабочей партии Черногории Янко Вучинича, "сегодня, как и в 1941-м году продается страна, но существуют патриоты, которые спасут ее".

"Скупщина фальсифицирует желание черногорского народа. Мы признаем лишь решение, принятое на референдуме, все остальное приведет лишь к новому разделению, - отметил Я.Вучинич.

"Силен враг, который нам угрожает, но мы-то знаем, что борьба с оккупантом не будет прекращена", - прокомментировал ситуацию председатель движения "Нет войне, нет НАТО" Гойко Райчевич.

Координатор "Движения за нейтралитет" Марко Милачич считает, что "решение, которое будет принято сегодня, будет недействительным, поскольку за ним не стоит народ".

Организаторы протеста призвали полицию нейтрализовывать провокаторов, поскольку организаторы хотят, чтобы протест прошел мирно.